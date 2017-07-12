Mardin'de terörle mücadele

Mardin'in Savur ilçesinde, terörle mücadele çalışmaları kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Savur Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda, uzun namlulu üç silah, 6 şarjör ve 363 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.



Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bölge halkının desteğiyle, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.