Mardin'de terör saldırısı

Kızıltepe ilçesinde polis ekibinin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki PKK'lı teröristler el bombası atıp silahla ateş açtı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir polis memuru yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mezopotamya Mahallesi'nde devreye gezen polis ekibi, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki PKK'lı teröristler el bombası atıp silahla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.



Şarapnel parçalarından yaralanan bir polis memuru Kızıltepe Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Güvenlik güçlerinin karşılık verdiği saldırıda yaralandıkları belirlenen ve karanlıktan faydalanarak kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Mardin Valisi Mustafa Yaman ile İl Emniyet Müdürü Hasan Onar hastaneye gelerek yaralı polisi ziyaret etti.