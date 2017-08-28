Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince koordineli yürütülen çalışmada, Kızıltepe, Dargeçit, Nusaybin ve Artuklu ilçelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve uzun namlu silah ile iki şarjör ele geçirildi.



Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.