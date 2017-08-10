Mardin'de terör operasyonu

Dargeçit ilçesinde ortaya çıkarılan 12 sığınakta, el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 12 sığınak ortaya çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Korucu köyü kırsalında müşterek operasyon düzenlendi.



Ortaya çıkarılan PKK'lı teröristlere ait 12 sığınakta yapılan aramada, 2 el yapımı patlayıcı, el bombası, çok sayıda fişek, patlayıcı düzeneği, telsiz, Derik ilçe haritası ve krokileri ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.