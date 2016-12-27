Mardin'de terör operasyonu

Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.



Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.



Bazı şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.