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27 Aralık 2016 11:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2016 11:02

Mardin'de terör operasyonu

Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör operasyonu

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.

Bazı şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: terör operasyonubelediyemardinsüleyman tekinömerli


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