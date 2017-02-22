Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Kuyular ve Doğanlı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin'in Kuyular ve Doğanlı mahallerindeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların tespit edilerek tahrip edilmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.



Operasyon yapılacak bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 08.00'den itibaren Doğanlı ve Kuyular mahalleriyle sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu yasağa riayet edilmesinin can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.



