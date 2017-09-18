Mardin'de şehit asker için tören

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye uğurlandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan için Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlasında tören düzenlendi.



Şehit Arıkan'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin yapıldığı kışlaya getirilerek Itri'nin "Segâh Tekbiri" eşliğinde katafalka konuldu.



Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından törende konuşan Jandarma Üsteğmen Selcan Yıldız, milletin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için binlerce şehit verildiğini belirtti.



"Şehidim uğrunda can verdiğin vatan toprağında ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde sonsuza dek huzur içinde uyu." diyen Yıldız, ülkeyi muhafaza etme kararından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.



Mardin Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duaların ardından şehit Arıkan'ın naaşı Denizli'ye uğurlandı.