Mardin'de jandarma ve vatandaş aynı iftarda

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda 4 bin kişiye verilen iftarda jandarma ve vatandaşlar bir araya geldi.

Mardin'de açık alanda 4 bin kişiye verilen iftarda jandarma ve vatandaşlar aynı sofrada buluştu.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı er ve erbaşlar, jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda verilen iftarda 4 bin kişiyle bir araya geldi.



İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü İsmail Çiçek, bölgede terörle mücadele eden jandarmalara dua etti, vatandaşlar hep bir ağızdan "Amin" dedi.



İftarın ardından İl Jandarma Komutanlığınca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, görevli köpeklerle gösteri yapıldı.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, jandarma teşkilatının kuruluşu yıl dönümü kutlayarak iftara katılan vatandaşlara teşekkür etti.



İl Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer İzcan da 4 bin kişiyle oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden İzcan, "İftar programında ailelerimizle birlikte vatandaşlarla oruçlarımızı açtık. Vatandaşların jandarmaya olan ilgisi bizi memnun ediyor. Bizi vatandaşlarla bir araya getiren valimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Vatandaşlar da programın ardından jandarmalarla fotoğraf çektirdi.