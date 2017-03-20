Mardin'de "huzur" uygulaması

Kentte 133 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 51 iş yerinde arama yapıldı, 870 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur 47 Genel Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi.



Kentin huzur ve asayişini sağlamak için polis ekipleri kahvehane, kafe, içkili mekan ve lokantalarda denetimlerde bulundu.



"Huzur 47 Genel Asayiş Uygulaması" kapsamında 133 personel 8 ekip halinde kentin 6 noktasında 51 iş yerinde arama çalışması yaptı. Uygulamada, 870 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.



Uygulamayı yöneten İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olduklarını söyledi.