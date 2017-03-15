Güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 2 asker şehit düştü
Mardin'de PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda iki asker şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı karayolunda patlayıcı tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi.
Saldırıda 2 asker şehit düştü.
Terör saldırısının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Patlamanın ardından karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.