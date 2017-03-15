Son Dakika!
15 Mart 2017 09:33 | Son Güncelleme: 15 Mart 2017 10:05

Güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 2 asker şehit düştü

Mardin'de PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda iki asker şehit oldu.

Güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 2 asker şehit düştü

Alınan bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı karayolunda patlayıcı tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi.

Saldırıda 2 asker şehit düştü.

Terör saldırısının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Patlamanın ardından karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Etiketler: üçyoldiyarbakırmazıdağıpatlayıcıgüvenlik güçleriterörmardinterör saldırısıpkk


0Yorum Yap