Mardin'de 60 milyon avroluk tesis hizmete giriyor

Mardin'de 60 milyon avroluk, "Mardin Atıksu Projesi, Kuzey (Yeşilli) ve Güney (Kızıltepe) Atıksu Arıtma Tesisleri Projesi" bu yıl tamamlanacak.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, 2015 yılının ekim ayında ihalesi yapılarak 2016'da yapımına başlanan 60 milyon avroluk, "Mardin Atıksu Projesi, Kuzey (Yeşilli) ve Güney (Kızıltepe) Atıksu Arıtma Tesisleri Projesi"nde sona gelindi.



Avrup Birliği'nin İnstrument Of Pre Accession Asistance (IPA) Projesi kapsamında hibe desteği sağladığı projenin tamamlanmasıyla Artuklu, Kızıltepe, Yeşilli ilçeleri ile Yalım ve Kabala mahallelerinin kanalizasyon sorunu çözülecek.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kentin sorunlarının çözümü için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.



İlin sürekli geliştiğini ve değiştiğini ifade eden Yaman, turizmin de kalbinin attığı şehrin en güzel noktalara gelmesi adına yoğun bir tempo harcadıklarını belirtti.



Yaman, "Mardin'in kanalizasyon akıntıları konusunda sorunları vardı. Bu konuda atık su arıtma tesisinin olmaması çevresel problemler yaşamamıza neden oluyordu. Bu sorunun çözümü için elimizi taşın altına koyduk. Arıtma tesislerinin yapımı için projelerimizi yazdık. Bu konuda kentimizin kaynaklarının da akılcı kullanılması adına Avrupa Birliği hibe programlarına başvurduk." diye konuştu.



Projelerinin kabul edilmesiyle çalışmalara başladıklarını vurgulayan Yaman, şunları söyledi:



"IPA Projesi kapsamında yaklaşık 60 milyon avroluk bir yatırım kentimize kazandırılmış olacak. Projeyle Artuklu, Kızıltepe, Yeşilli ilçeleri ile Kabala ve Yalım mahallelerinin kanalizasyon suları atık su arıtma tesisimizle temizlenecek. Tesislerimiz Yeşilli ve Kızıltepe'de olacak. Kanalizasyon sorunu ilimize yakışmayan bir sıkıntıydı. Yaşadığımız çağda böyle bir sorunun kentimizde olmaması önemli bir konuydu. Projemiz, 2017 yılı içinde hizmet vermeye başlayacak ve kentimizde kanalizasyon sorunu bir daha konuşulmayacak."