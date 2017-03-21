Mardin merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 17 tutuklama

Mardin merkezli 20 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski polis tutuklandı.

Mardin merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan biri polis eşi, 20'si eski polis 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan biri polis eşi, 20'si eski polis 21 şüphelinin Mardin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Savcılıktaki işlemlerin ardından 2 eski polis serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, polis eşinin de bulunduğu 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslerinde bulunamayan 5 eski polisin de yakalanması için çalışma yapıyor.

"POLİSLERE, ASKER GELİRSE SİLAHLARINIZI TESLİM EDİN MESAJI"



Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan biri ifadesinde, 15 Temmuz darbe gecesi "sohbet abisi" tarafından FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca kullanılan Eagle isimli program üzerinden "Arkadaşlar darbe oluyor, asker gelirse silahlarınızı teslim edin, kardeş kanı dökülmesin, bir sorun olursa Mehmet Partigöç'e ... numaralı telefondan ulaşabilirsiniz" şeklinde mesaj gönderildiği, kabul etmeyen kişilere "Arkadaşlar denileni yapın" şeklinde ikinci bir mesaj gönderildiğini itiraf etti.



Başka bir zanlı ise 17/25 Aralık sürecinden kısa süre önce Hakan Şükür'ün TEM Daire Başkanlığını ziyaret ettiğini, bir zanlının da FETÖ/PDY yapılanmasında "katalog imamı (mutluluk imamı)" olarak bilinen Ahmet Ş'nin "sohbet abiliği" yaptığını belirtti.