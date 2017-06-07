Mardin'de terör operasyonu: 1 asker şehit

Dargeçit'te sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede teröristlerle yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, Kısmetli, Kılavuz ve Değerli Mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup terörist tespit edildi.



Güvenlik kuvvetlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



Çatışmada bir asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, müdahaleye rağmen şehit oldu.