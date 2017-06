Marcelo Beşiktaş'ta mutlu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo'yu kendisi istemediği sürece satmayı düşünmediklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulunun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Fransız ekibi Olympique Lyon'un, Marcelo için transfer teklifinde bulunduğunu doğrulayan Orman, "Bizden daha önemlisi oyuncu İstanbul'da çok mutlu. Marcelo'nun gideceğini tahmin etmiyorum. Marcelo gitmek istemediği sürece biz de satmak istemiyoruz. Burada Marcelo'nun tavrı önemli. Marcelo bizden, biz de ondan mutluyuz. Marcelo gitmek isterse bizim de değerlendirebileceğimiz bir teklif açıkçası." diye konuştu.



"Lyon 10-12 milyon avroya çıkabilir mi?" sorusu üzerine Orman, "Tahmin etmiyorum. Tahmin ettiğim rakamlar üzerinde konuşmayayım ama çok yükseklere çıkabileceklerini zannetmiyorum. Marcelo'yu çok seviyoruz. Düzgün karakterli, iyi bir oyuncu. İnşallah kalır ama futbolun bugünü, yarını belli olmaz. Futbolda 24 saat, 48 saat çok uzun zaman." ifadelerini kullandı.



Orman, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık oynayan Kamerunlu golcü Aboubakar'ın transferi konusunda ise "Daha netleşmedi. Tabii ki uğraşıyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Ama çok para veriyorsan kolay oluyor. Bizim işimiz zoru başarmak." değerlendirmesinde bulundu.



BURAK YILMAZ'A SICAK BAKARIM



Orman, Burak Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi:



"Burak bir takımda oynuyor. Takımında gayet iyi oynuyor, goller de atıyor. Türkiye'ye dönecek mi? O durumunu bilmiyorum. Bizim de ona ilgimiz falan yok. Burak'la alakalı haksız bir şey yapıldı. O da şu; babası bizde top oynamış iyi bir Beşiktaşlı. Burak da Beşiktaş'ta top oynadı. Beşiktaş'tan problemli olarak ayrılmadı. O dönem Beşiktaş Kulübü onu yolladı. Burak'ı takas olarak kullandılar. O da daha sonra bir çıkış yakaladı. Netice itibarıyla profesyonel bir oyuncu. Açıkçası her oynadığı takımda da Beşiktaşlı olduğunu ifade eden yürekli bir çocuk. Şimdi onun üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum. Bir Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı olmayan pozisyonda öyle bir hareket oldu ama futbolun içinde olan şeyler."



Milli futbolcuyla ilgili henüz bir transfer girişiminde bulunmadıklarını dile getiren Orman, "Beşiktaş taraftarlarının bazı tepkileri var. Milli olmuş, Beşiktaşlı olduğunu da her yerde göğsünü gere gere söyleyen oyuncunun üzerine gitmeyelim. Sadece söylediğim bu. Ancak bu demek değil ki Burak haftaya, ay sonunda, Beşiktaş'ta. Böyle bir durum yok. Böyle bir temas yok. Olsa sıcak bakar mıyım? 'Ben sıcak bakarım' diyorum." şeklinde konuştu.



TUTULACAK BİR TARAFI YOK



Fikret Orman, Arda Turan olayının ise tutulacak bir tarafının olmadığını belirtti. Olayı "her türlü kötü" şeklinde yorumlayan Orman, şunları kaydetti:



"Arda açısından, spor açısından kötü. Öncesi kötü, sonrası kötü. Her dakika spekülasyon. Arda kıymetli bir oyuncu. Türk sporuna da faydalı olması gereken bir oyuncu. Yapmaması gereken bir hareket yaptı. Bilal Meşe bizim ağabeyimiz. Babası yaşında adam yani, olacak iş değil. Şimdi Arda'nın üzerine çok fazla geliniyor. Olayın benim açımdan tutulacak bir tarafı yok. İnşallah, tatlı bir yere gider ama Türk sporu açısından hoş bir fotoğraf değil. Hiç kimseye yakışmadı."