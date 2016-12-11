Manu'nun galibiyet hasreti bitti

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, konuk ettiği Tottenham'ı 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'ı 1-0 yendi.



Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 29. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Manchester United'da golün sahibi Mkhitaryan, 83. dakikada ciddi bir sakatlık geçirip yerini Eric Bailly'ye bırakmak zorunda kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca, Manchester United sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla ligde 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Manchester United ayrıca, evinde 4 maç sonra kazandı.



Manchester United puanını 24'e çıkarırken, Tottenham ise 27 puanda kaldı.

Kaynak: AA