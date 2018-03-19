"Mantar Üretimi Mükemmeliyet Merkezi" açıldı

Mantar Üretimi Mükemmeliyet merkezi açıldı.

Yalova'da, Güney Kore ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde oluşturulan "Egzotik Mantar Üretiminde Şişe Kültürü Teknolojisinin Transferi ve Mantar Üretimi Mükemmeliyet Merkezi, hizmete açıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Gazi Kaya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen merkezin açılışında yaptığı konuşmada, tarım sektörünün dünyada tüm ülkelerce önemsenen çok önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Kaya, insanların daha fazla gıdaya ihtiyacı olduğunu, bunun için Ar-Ge ve inovasyonun öne çıktığını vurgulayarak, "Genel Müdürlük olarak 49 araştırma enstitümüz var. Bir de Türkiye Milli Botanik Bahçesi var Ankara'da. Bunların hepsini sayarsak 50 araştırma enstitümüz var. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsümüz de bunlardan bir tanesi. Çok büyük bir kuruluş, çok önemli çalışmalar yapıyor." dedi.

Mantarın protein değeri yüksek olan besleyici bir gıda olduğunu anlatan Kaya, "Şu anda ülkemiz mantarda arzu ettiğimiz seviyede ve standartta üretim yapıyor diyemeyiz. İşte bu yeni şişeleme teknolojisi denemelerimiz bittiği zaman belki de Türkiye'deki tüm mantar üreticileri gelip bu teknolojiyi kendi işletmelerinde kullanmak isteyecekler. Böylece hem mantar üretiminde standart hem çeşit geliştirme hem depolama, planlama gibi diğer konuların da daha kolay olabildiği bir mantar üretim ortamı ülkemize kazandırılmış olacak." diye konuştu.

Güney Kore Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü Youngho Kwak da enstitü ile iş birliği yapmaktan memnun olduklarını aktardı.

Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi de kentin tarımsal üretim noktasında önemli mesafeler aldığını kaydetti.

Türkiye genelinde gerek tarımsal araştırmalar gerekse toprak analizi ve toprağı kullanma noktasında son yıllarda ciddi gelişmeler olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bugün önemli bir projenin açılış toplantısındayız. Mantarcılık önemli bir sektör. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsümüz Yalova için öncü bir kuruluş." ifadelerini kullandı.

Törene, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz da katıldı.

Şişe kültür sistemiyle Türkiye'de "Enoki", "Kulacık" ve "Reishi" gibi mantar türlerinin yaygın olarak üretimi hedefleniyor.

Kaynak: AA