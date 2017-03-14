Manisaspor bilet fiyatlarını 1 liraya düşürdü

Kulüp başkanı Mergen, "Bu haftadan itibaren bilet fiyatlarını 1 liraya indireceğiz. Manisa'dan her kesimin özellikle ailelerin ve gençlerin Passolig alarak 19 Mayıs Stadı'nı doldurmasını bekliyoruz." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un kulüp başkanı Abdullah Mergen, ligde kalan 5 iç saha maçında bilet fiyatının 1 lira olacağını bildirdi.



Mergen, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kalan 10 maçın 5'ini iç sahada oynayacaklarını kaydetti.



"Bu haftadan itibaren bilet fiyatlarını 1 liraya indireceğiz. Manisa'dan her kesimin özellikle ailelerin ve gençlerin Passolig alarak 19 Mayıs Stadı'nı doldurmasını bekliyoruz." diyen Mergen, kalan bölümde taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.



Başkan Mergen, Adana Demirspor maçında aldıkları 1 puanı önemsediklerini, Yeni Malatyaspor maçında da galip gelmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu maçta takımımıza dolu tribünlerle verilecek bir destek istiyoruz. Ligde artık son 50 metreye girdik, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tamamen buna odaklandı. Önümüzdeki haftalarda alabileceğimiz 4 galibiyet ve 1 beraberlik bizi lige tutundurur diye düşünüyorum."



Kalecileri İsmail Şahmalı'nın oğlunun vefatı nedeniyle Tarzan Tribünü'nün ismine Muhammet Ömer Şahmalı adını eklediklerini kaydeden Mergen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu hafta biletler bu isim üzerinden satışa çıkacak. Bu tip yaklaşımlarla onun acısını hafifletebilirsek ne mutlu bize. İsmail, Adana Demirspor maçında da bir günlük antrenmanla üst düzey bir performans gösterdi ve 1 puanı almamızda önemli bir rol üstlendi. Bu yaklaşımla tribünden Tarzan ismini kaldırmadık, o tribüne Muhammet Ömer Şahmalı ismini ekledik. Taraftarın gittiği bir tribünde bunu yaparak bu girişimimizi daha anlamlı hale getirmek istedik. Tarzan ismi kaybolmaz Tarzan bizim sembolümüz."



Mergen, eski yönetimlerin borçlarını tamamen temizlediklerini, vergi ve SGK borçlarını da yapılandırdıklarını sözlerine ekledi.