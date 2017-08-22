Manisa'da işçilerin bulunduğu alana yıldırım düştü: 6 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.



Gökçeköy Mahallesi kırsalında Bayram Altıntaş'a (36) üzüm hasadı yaptığı sırada yıldırım isabet etti.



Altıntaş'ın hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



İlk yardım ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Altıntaş’ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.