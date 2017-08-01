Manisa'da yangın

Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken 2 evde maddi hasar oluştu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü.



Şehreküstü Mahallesi Kayabaşı Sokak'taki İbrahim Yavuz'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevredeki evlere de sıçrayan yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle Gediz Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri Şehreküstü Mahallesi'nin elektriğini kesti.



Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken 2 evde maddi hasar oluştu. Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve Demirci Belediyesine ait 2 sulama aracı da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.



Yangında evleri zarar gören Gülsüm Arslan (52), Nafiz Arslan (49), Gülay Aydın (43), Memnune Yavuz (59) ve Mehmet Yavuz (55) sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.



Kaymakam Akyol ve Başkan Selçuk, ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



