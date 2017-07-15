Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Turgutlu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.