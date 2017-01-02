Manisa'da "Kur'an Ziyafeti 2017" etkinliği

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından "Kur'an Ziyafeti 2017" etkinliği gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından "Kur'an Ziyafeti 2017" etkinliği gerçekleştirildi.



Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve derneği tanıtan sinevizyon gösterimi sunuldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemiyet hakkındaki görüşlerini belirten sinevizyon gösteriminin ardından gecenin açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, etkinliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerinin katkılarıyla tertiplediklerini belirterek, verilen desteğe teşekkür etti.



Derneğin Manisa'da 2007 yılında zor şartlarda kurulduğunu hatırlatan Özgüvenç, "Çünkü cemiyetin işlevini gören ve aynı faaliyetleri sürdüren başka kuruluşlar da vardı ki şimdi hamdolsun artık onlar yok. Onlar her yeri doldurmuşlar, cemiyete neredeyse çalışma imkanı bırakmamışlardı. Bu zor şartlarda bu tohum bu toprağa atıldı, şu anda Manisa'da İlim Yayma Cemiyeti 10 yaşında. İlim Yayma Cemiyeti olarak Şehzadeler Belediyesinin destekleriyle 45 kız ve erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı bir yurdumuz bulunmaktadır. Bu yurtlarda barınma imkanı dışında öğrenciler için aynı zamanda sosyal faaliyetlerle manevi yönden de hayata hazırlama gayreti içerisindeyiz. Ayrıca Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kaldığı 35 öğrencinin bulunduğu öğrencievlerimiz mevcut, 45 öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz." dedi.



KARDEŞ AİLE PROJESİ



Manisa'da çok çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Recep Özgüvenç, bu yıl 2'nci kez düzenledikleri Kur'an ziyafetine gelecek yıllarda da devam etme arzusunda olduklarını belirtti.



Manisa'da dernek olarak mültecilere yönelik proje geliştirdiklerini bildiren Özgüvenç, çeşitli yardım kuruluşlarının da desteğiyle projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.



Recep Özgüvenç, "Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Mekkeli muhacirler ile Medineli ensar arasında bir kardeşlik hukuku oluşturduğu gibi, biz de Manisalılar olarak inşallah burada bulunan mülteci ailelere ensar olma düşüncesiyle kardeş aile projemizi başlatmak istiyoruz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından dünya ve Türkiye'de birincilik unvanı bulunan hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.