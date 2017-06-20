Manisa'da gözaltı sayısı artıyor

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 16 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında yemek şirketinin Manisa Doğu Kışla ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.



Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı üzerine zanlılara yönelik operasyon düzenledi.



Tugaya çağırılan 9 zanlı, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Diğer zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.