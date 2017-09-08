Son Dakika!
08 Eylül 2017 20:15 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2017 20:16

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik Akhisar, Sarıgöl, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler: manisada fetö operasyonu


0Yorum Yap