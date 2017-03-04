Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları belirlenen kişi tutuklandı.
Balıkesir Edremit Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan H.Ö'nün Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi' nde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi.
Operasyonda göz altına alınan H.Ö, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.