Manisa'da birileri askerimizi zehirlemeye devam ediyor

Albay Arif Seyhun Batı Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle tedavi altına alındı.

Manisa Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle kenteki hastanelere kaldırıldı.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Albay Arif Seyhun Batı Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin, bulantı ve kusma şikayetiyle Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine kaldırıldığını söyledi.



Askerlerin kaldırıldığı hastanelere gittiğini belirten Güvençer, alınan ilk bilgilere göre durumu ağır veya tehlikeli askerin bulunmadığını kaydetti.



Manisa'da 23-27 Mayıs'ta aynı kışlada zehirlenme vakası yaşanmıştı. Zehirlenen bin 49 asker hastaneye kaldırılmış, bir asker şehit düşmüştü. Bir askerin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



Dün de Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli 69 er, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı.