Manisa'da acil çağrıda tek numara dönemi

Manisa'da ambulans, itfaiye ve AFAD ihbar hatlarının ardından polis, jandarma ve orman yangın ihbar hatlarının da 112 altında birleşmesiyle acil çağrıda tek numara uygulamasına geçildi.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Bekir Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada ülke genelinde acil çağrı numaralarının tek numarada toplanması sistemine geçilmesi çalışmalarında pilot illerden birisi olduklarını, nisan ayında başlayan çalışmalar kapsamında ilk etapta 3 kurumu birleştirdiklerini ifade etti.



İkinci etapta polis, jandarma ve orman yangın ihbar hatlarını da sisteme dahil ettiklerini anlatan Şen, Manisa'da bundan böyle tüm kurumların acil çağrı numaralarının "112" olduğunu dile getirdi.



Şen, "Manisa'nın neresinde olursanız olun 155 de olsa 110 da olsa ihbar, 112 çağrı merkezine düşecek. Bu birim gelen çağrıları konusuna, özelliğine göre ayıracak ve zaman kaybetmeden ilgili birim ya da birimleri vakaya sevk edecek." diye konuştu.



ASILSIZ İHBARLAR AZALDI



Sistem sayesinde geçen 10 ayda asılsız ihbar sayısının azaldığını kaydeden Şen, kurumların asılsız ihbarlarla uğraşmayıp esas işlerini daha kaliteli ve verimli olarak yapabildiğini belirtti.



Şen, uygulama öncesi 112'ye gelen her 100 çağrıdan 95'inin asılsız çıktığını, bu sayının sistem sayesinde 80'lere kadar gerilediğini, her geçen gün daha da azaldığını bildirdi.



Sistemde arayan kişinin numarası ve yerinin ekrana çıktığını vurgulayan Şen, sabit telefondan arandığında nokta olarak, GSM operatöründen arandığında ise çok az bir yanılma payı ile arama adresinin tespit edilebildiğini, asılsız ihbar yapanlara yönelik Kabahatlar Kanunu'na göre cezai işlem uygulamasına başlayacaklarını sözlerine ekledi.