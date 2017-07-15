Manisa ve Mersin'de Bylock operasyonu: 94 gözaltı

Manisa ve Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen 94 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" veri tabanında kayıtları bulunduğu belirlenen 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda aralarında ev kadını, özel sektör çalışanları ve devlet memurlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.



Firari 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.



MANİSA'DA 82 GÖZALTI



Manisa'daki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.



Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 250 kişinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 82 şüpheli gözaltına alındı.



Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.



Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.