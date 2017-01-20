Manisa ve Düzce'den Suriyelilere 3 tır yardım

Beşir Derneği Manisa ve Düzce temsilcilikleri tarafından hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen 3 tır yardım malzemesi, dualarla Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Manisa'da Beşir Derneği öncülüğünde, Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Manisa Şubesi ve Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) desteği ile Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 2 tır törenle uğurlandı.



Yunusemre ilçesi Mesir Cami önünde düzenlenen törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Yunusemre Belediye başkan yardımcıları ve kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üyeleri katıldı.



Gönderilen yardım malzemeleri hakkında bilgi veren Beşir Derneği Manisa Temsilcisi Mustafa Akdoğan, "Tırlarda, 25 ton un, 3 ton ayçiçek yağı, 3 ton pirinç, 3 ton makarna, 2 ton pilavlık bulgur, 1 ton fasulye, 1 ton haşlanmış nohut, 1 ton salça, 2 ton toz şeker, 500 kilogram çay ve 500 kilogram helva var. Bunlar Manisa'dan hareketle Suriye'deki savaş mağduru ve mazlum kardeşlerimize gönderilmek üzere Reyhanlı'ya gönderilecek." dedi.



Akdoğan, Reyhanlı'daki depolarında tasnif işleri tamamlanan yardım malzemelerinin kendileriyle Suriye içinde hareket eden dernekler ve Türk Kızılayı'nın işbirliği ile ihtiyaç olan bölgelere sevk edileceğini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından edilen dua sonrası yardım malzemesi yüklü iki tır uğurlandı.



DÜZCE'DEN DE BİR TIR YARDIM REYHANLI'YA GÖNDERİLDİ



Beşir Derneği Düzce Temsilciliği de gıda malzesi yüklü bir tırı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderdi.



Cedidiye Camisi önünde düzenlenen törende konuşan Beşir Derneği Düzce Temsilcisi Mustafa Bilim, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Halepliler için "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası başlattıklarını söyledi.



Bilim, "Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile yardımların tasnifi, ihtiyaca göre sevkiyatları yapılmaktadır. Sınır bölgelerimizde bulunan koordinasyon merkezlerinin kapasitesini arttırmak suretiyle, bu acil durumun etkin yönetilmesi sağlanmaktadır." diye konuştu.



Yardımların bizzat ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını anlatan Bilim, önümüzdeki günlerde Halep'ten gelmesi beklenen yaklaşık 100 bin kişinin olduğunu ve bu misafirleri ağırlamak için acil desteğe ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.



Kampanyada toplanan 800 paket kumanya ve yaklaşık 5 ton soğanın yüklendiği tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine dualarla uğurlandı.