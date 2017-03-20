Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan emniyet mensuplarından oluşan 25 kişi gözaltına alındı.

Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan 25 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa, Bursa, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen, açığa alınmış ve meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarından oluşan 25 şüpheli gözaltına alındı.