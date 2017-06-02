Manila'da otele saldırı

Saldırıda 35 kişi öldü. Saldırganın cesedi, otelin beşinci katında bulundu.

Filipinler'in başkenti Manila'da dün gece geç saatlerde turistik otele düzenlenen saldırıda 35 kişinin öldüğü ve saldırganın intihar ettiği bildirildi.



İtfaiye yetkilileri, silahlı saldırganın ateşe verdiği Resorts World Manila adlı oteldeki yangının söndürüldüğünü, çoğu kumarhane kısmında olmak üzere 35 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.



Saldırganın cesedinin ise otelin beşinci katında bir odada bulunduğu belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın, kendini yaktığı sanılıyor. Odada bir tüfek, tabanca ve mühimmat da bulundu.



Üst düzey emniyet yetkilisi Ronald dela Rosa, saldırıda yaklaşık 70 kişinin yaralandığını söyledi.



Dela Rosa, bir güvenlik yetkilisinin çıkan karmaşada kazayla kendisini vurduğunu, yaralananlardan büyük kısmının dumandan etkilendiğini belirtti.



Merkezi ABD'de bulunan ve dünya genelinde terör örgütlerinin paylaşımlarını takip eden İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence Group) saldırının DEAŞ ile bağlantılı bir örgüt tarafından üstlendiği iddiasına değinen Dela Rosa, olayın terör saldırısı olduğunu gösteren herhangi bir somut iz bulunmadığını söyledi.



Dela Rosa, "Saldırganın hırsızlık amacıyla otele geldiğini sanıyoruz. Saldırgan, kumarhanede pulları alıp sırt çantasına doldurmuş. Polis, sırt çantasını buldu. Sırt çantasından 113 milyon peso (yaklaşık 226 bin dolar) değerinde pul çıktı. Yanında getirdiği benzini masalara döküp ateşe vermiş, monitörlere ateş açmış ama kimseyi vurmamış." diye konuştu.



Saldırının ardından otelin hemen yakınlarındaki Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'nda güvenlik düzeyi en yüksek seviye olan "kırmızı"ya yükseltildi.



Büyük bir alanda yer alan dört otel, bir alışveriş merkezi, kumarhane, sinema ve gösteri salonundan oluşan Resorts World Manila çalışanlarından biri, yerel radyoya yaptığı açıklamada saldırganın sadece gözleri görünecek şekilde yüzünü atkıyla kapadığını ve masaları ateşe verdiğini belirtti.



Saldırı, dünyanın da tepkisini çekti.



Tepkisini ilk gösterenlerden ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkı adına Filipinler'e başsağlığı diledi.



SITE, Filipinler'in güneyindeki Maravi kentinde devam eden çatışmalarla ilgili bilgi sağlayan bir kaynağının saldırıdan DEAŞ'a bağlı "yalnız kurt savaşçılar"ın sorumlu olduğunu söylediğini ileri sürmüştü.