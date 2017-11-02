Manda sayısı teşviklerle arttı

2011 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca başlatılan manda yetiştiriciliği teşviki sayesinde Düzce'de manda sayısı yakalaşık yüzde 40 arttı.

Ülke genelinde 2011 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca başlatılan manda yetiştiriciliği teşvikiyle Düzce'de manda sayısı büyük artış gösterdi.



MANDA SAYISI TEŞVİKLERLE ARTTI



Sütü, inek sütünden 3-4 kat pahalı olan bu açıdan üreticisinin de yüzünü güldüren manda yetiştiriciliği, destekleme projeleriyle gün geçtikçe artmaya devam ediyor.



Düzce Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında başlatılan manda yetiştiriciliği teşvikiyle hayvan sahiplerinin tekrar bu sektöre yöneldiğini söyledi.



Manda yetiştiriciliğinin teşvikinin ardından cazip bir yatırım haline geldiğini aktaran Çelik, "Birliğimizi kurduğumuz zaman manda sayısı 2 bin 700 civarındaydı. Zamanla hayvan sayımız önemli derecede arttı, şu an 4 bin mandaya yaklaştı. Proje ile hayvan sayımız da çoğaldı, şu an iyi durumdayız. Halen artış bekliyoruz." dedi.



Damızlık Manda Yetiştiriciliği Düzce proje teknik yürütücüsü Murat Küçük ise Düzce'de Manda Islah Projesi yürüttüklerini, ilk 5 yılı tamamladıklarını ve ikinci 5 yıla başladıklarını söyledi.



Projenin 2011 yılında kurulduğunu anlatan Küçük, şöyle konuştu:



"Genel anlamda il genelinde 3 bin 700 tane manda var. Bunun bin 188 tanesi anaç manda. Bu sürünün ıslah çalışmasını yapıyoruz, veri takiplerini de yapıyoruz. Bu sürüye, bakanlığın verdiği adet başına 850 lira destekleme var. Türkiye genelindeki manda varlığına baktığımızda artıştan ziyade, artış yaparken sürüyü iyileştiriyoruz, asıl amaç bu. Sürüyü iyileştirip iyi süt alarak verimli hayvanlar elde etmek amacımız."



Manda sütünün, yoğurdunun yanı sıra birçok kullanım amacı olduğunu kaydeden Küçük, boynuzundan bıçak sapı yapıldığını, derisinin sanayide kullanıldığını ifade etti.



Ürünlerinde protein ve enerji miktarının çok yüksek olduğunu aktaran Küçük, inek sütüne göre işlendiğinde daha fazla ürün alındığını, insan tedavilerinde de manda sütü kullanıldığını söyledi.



Küçük, 2000'li yıllarda Türkiye'de manda sayısının 1 milyona yakın olduğunu, daha sonra yetiştirmesi zor ve ürünün pazarı olmadığı için sayının, 80 binlere kadar düştüğünü belirterek, "Sayı teşvikle arttı. 80 binden 140 binlere ulaştık tekrar. Manda başına 850 lira destek veriliyor. Malak ve diğer projeye dahil olmayan hayvanlara ise 150 ile 250 lira arasında destek sağlanıyor." diye konuştu.