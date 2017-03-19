Manchester'da kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.



- Baştan sona tempolu geçen maçta Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı

- Middlesbrough'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Manchester United, lig tarihinde 600 galibiyete ulaşan ilk takım oldu



Baştan sona tempolu geçen mücadelenin ilk yarısında yakaladığı önemli pozisyonları gole çeviremeyen iki ekip soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti. İkinci yarının hemen başında Clichy'nin, ceza alanında topla buluşan Firmino'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.



Bu sezon yedinci kez penaltı atışında topun başına geçen James Milner, meşin yuvarlağı 51. dakikada kaleci Caballero'nun sağından ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Liverpool formasıyla çıktığı 27 lig maçında 7 golünü de penaltıdan kaydeden Milner, kalan haftalarda üç penaltı golü daha atması halinde 2013-14 sezonunda penaltıdan 10 kez rakip fileleri havalandıran Steven Gerrard'ı yakalayacak.



Ayrıca, 31 yaşındaki Milner, gol attığı 47 lig maçında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 37 kez sahadan galibiyetle ayrılan İngiliz futbolcu, 10 kez de beraberliğe razı oldu.



69. dakikada sağ kanattan gelişen Manchester City atağında Kevin De Bruyne'nin ceza alanına ortaladığı topa Arjantinli yıldız Sergio Agüero ayak koydu ve skora dengeyi getirdi: 1-1



Agüero, Liverpool ile sahalarında oynadıkları beş maçta da gol atmayı başardı. Kalan dakikalarda iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi.



Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 90 dakika sahada kaldı.



- MANCHESTER UNİTED VE TOTTENHAM İSTEDİĞİNİ ALDI



Zirveyi ilgilendiren günün diğer maçlarında Manchester United ve Tottenham haftayı üç puanla kapadı.



Deplasmanda Middlesbrough'ya konuk olan Manchester United, küme düşmeme mücadelesi veren ve hafta içinde teknik direktörü Aitor Karanka ile yollarını ayıran rakibini Fellaini, Lingard ve Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.



Bu sonuçla, Premier Lig tarihinde 600. galibiyete ulaşan ilk takım olan Manchester United, puanını 52'ye çıkararak bu sezon 184 gün sonra ilk 5 takım arasına yeniden yükseldi. Son beş haftayı bir galibiyetle kapatan Arsenal, 50 puanla altıncı sıraya geriledi.



Manchester ekibinde Zlatan Ibrahimovic cezası nedeniyle, Fransız yıldız Paul Pogba ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi.



Lider Chelsea'nin en yakın takipçisi Tottenham da ilk yarım saatlik bölümde Eriksen ve Dele Alli'nin penaltıdan attığı gollerle Southampton'ı sahasında 2-1 yenerek zirve yarışını kayıpsız sürdürdü. Kuzey Londra ekibi, Chelsea'nin 10 puan gerisinde yer alıyor.



