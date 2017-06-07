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07 Haziran 2017 11:39 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2017 11:42

Manchester United, Real Madrid'i geçti

İngiltere'nin Manchester United Kulübü, en değerli futbol kulüpleri sıralamasında zirveye yükseldi.

Manchester United, Real Madrid'i geçti

Forbes dergisinin 2015-2016 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 11'lik artışla 3,69 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye yerleşti.

Son 5 yılda ilk kez zirveye çıkan Manchester United'ı, 3,64 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Barcelona takip etti. Diğer bir İspanyol kulübü Real Madrid ise 3,58 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya geriledi.

İngiltere'den 6 temsilcinin yer aldığı 2015-2016 sezonunun en değerli 10 futbol kulübü listesi şöyle:
      Kulüp    Ülke    Piyasa değeri (dolar)
 1    Manchester United    İngiltere    3,69 milyar
 2    Barcelona     İspanya    3,64 milyar
 3    Real Madrid    İspanya    3,58 milyar
 4    Bayern Münih     Almanya    2,71 milyar
 5    Manchester City     İngiltere    2,08 milyar
 6    Arsenal    İngiltere     1,93 milyar
 7     Chelsea     İngiltere     1,85 milyar
 8    Liverpool     İngiltere     1,49 milyar
 9    Juventus    İtalya    1,26 milyar
10    Tottenham    İngiltere     1,06 milyar

Etiketler: manchester unitedreal madriden değerli futbol klüpleri


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