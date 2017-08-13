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13 Ağustos 2017 20:17 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2017 20:26

Manchester United lige iyi başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 yendi.

Manchester United lige iyi başladı

Old Trafford Stadı'nda oynanan ilk hafta karşılaşmasında Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.

Manchester United, 33 ve 53. dakikada Romelu Lukaku, 87. dakikada Anthony Martial ve 90. dakikada Paul Pogba'nın golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Lige 3 puanla başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımı Manchester United, ilk haftayı averajla lider tamamladı.

Etiketler: Manchester UnitedWest Ham United


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