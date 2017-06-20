Maltepe 2. Zırhlı Tugay iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 27 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 16'sı tutuklu, 1'i firari 27 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame, mahkemeye sunuldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.



Bu kapsamda, cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından, aynı zamanda darbe girişiminden önce toplantıların da yapıldığı Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan 384 sayfalık iddianamede, İstanbul'daki ana darbe davasının sanıkları arasında yer alan ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda komutan olan eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun başında bulunduğu bir grup askerin darbe toplantılarına yer verildi.



Söz konusu toplantıların 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapıldığı aktarılan iddianamede, bu dosyasının şüphelilerin zırhlı personel taşıyıcıyla kışla dışına çıktıkları ve dönüş yapmaya çalıştıkları sırada Kenan Evren Kışlası girişinde yakalandıkları kaydedildi. Bazı şüpheli askeri personelin ise 2. Zırhlı Tugay içindeki faaliyetlere katıldıkları belirtilen iddianamede, ayrıca Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmay öğrenci olan 9 şüpheli subayın 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki faaliyetlere iştirak ettikleri anlatıldı.



Darbe kalkışmasına yönelik faaliyetler kapsamında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na büyük önem atfedildiği vurgulanan iddianamede, zira 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan planlamalar doğrultusunda çok sayıda personelin zırhlı araç, tank, GZPT ve diğer askeri araçlarla FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Acıbadem, Fenerbahçe Ordu Evi, Üsküdar Çevik Kuvvet, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi bölgelere sevk edildiklerinin tespit edildiği belirtildi.



İddianamede, firari Yarbay İsmail Girgin, tutuklu Yarbay Hakan Bolat, binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, yüzbaşılar Yüksel Koçak, Celil Aybar, Ali Cömert, Abdullah Sezgin, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Olgun Yıldız, Necati Soner Tutmak ve Selim Çalışkan, Üsteğmen Murat Karakaş, Teğmen Süleyman Polatöz, astsubaylar Süleyman Akgün, Murat Akkaya, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile 8 er "şüpheli" olarak yer aldı.



Soruşturma kapsamında Uzman Çavuş Muhammet Murat Duman ile 8 erin haricindeki şüphelilerin tutuklandığı aktarılan iddianamede, şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, aralarında firari yarbay ve subayların da bulunduğu 9 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', aralarında astsubay, uzman çavuş ve erlerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Bu arada iddianame, darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan 27. iddianame oldu.