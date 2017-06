Mall of İstanbul'da 'Efsane İndirim Günü'

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından tüm dünyada "En İyilerin En İyisi" seçilen Mall of İstanbul, bayram sevincini ziyaretçilerine "Efsane İndirim Günü" ile yaşattı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Efsane İndirim Günü"nde mağazalarda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, şarkıcı Murat Boz'un verdiği konserle coştu.



Mall of İstanbul ziyaretçileri, 23 Haziran Cuma günü "Efsane İndirim Günü" ile bayram coşkusunu erken yaşadı. Etkinlikte, yüzlerce markanın ürünleri yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunuldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Efsane İndirim Günü"nde pop müziğin sevilen sanatçısı Murat Boz da bir konser verdi.



Efsane İndirim Günü'ne özel dekorasyondan tekstile, teknolojiden aksesuara, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar pek çok ürün yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunuldu. Mall of İstanbul ziyaretçisi, 10 liraya pantolon, 19 liraya gömlek, 29 liraya elbise, 99 liraya takım elbise alma imkanı buldu. Etkinlikte 00.00'a kadar alışveriş yapan ziyaretçiler çocuklarını da unutmadı, bayram alışverişlerini ailecek tamamladı.



Mall of İstanbul, Efsane İndirim Günü'nde bu sene de rekor seviyede ziyaretçi sayısına ulaştı. 80 bini aşkın ziyaretçinin yanı sıra perakende dünyasından Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı ve Terteks Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu, AVVA Yönetim Kurulu Başkanı ve BMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Atik gibi isimler de Mall of İstanbul'da bulundu.



TÜKETİCİ VE PERAKENDECİ İÇİN KARLI GÜN

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Mall of İstanbul'un gelenekselleştirdiği "Efsane İndirim Günü"nün bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Birleşmiş Markalar Derneği'yle gerçekleştirilen ve tüm perakendecilerin katıldığı bugünde farklı kategorilerde indirimlerin olduğu hareket, eğlence, alışveriş dolu bir gün yaşıyoruz. Efsaneleşen indirimleri olan bir gecedeyiz. Bu indirimler bugüne özel Mall of İstanbul için geçerli oluyor. Mall of İstanbul'un kendisi dünya çapında bir marka ve ünlü. Mall of İstanbul ICSC tarafından 2017 yılı "En İyilerin En İyisi" olarak seçilerek ödül kazandı. Ulusal ve uluslararası markalar da Türkiye'nin en büyük alışveriş, yaşam ve eğlence merkezi Mall of İstanbul'da bulunuyor. Büyük çoğunluğu bu indirime katılıyor. Çok farklı kategorilerde indirimler yapılıyor. Her mağazanın kendine göre belirlediği indirimleri var. Bu indirimler sadece Mall of İstanbul ve 23 Haziran Cuma günü saat 12.00'ye kadar geçerli oldu."



Ziyaretçilerin heyecanla bugünü beklediğine ve ihtiyaçlarını çok uygun fiyatlarla karşıladığına dikkati çeken Torun, yüz bine yakın ziyaretçinin Efsane İndirim Günleri'ne katıldığını dile getirdi. Torun, "Ziyaretçilerimiz hem gün içerisinde AVM'de düzenlediğimiz aktivitelerle eğlendi hem Murat Boz konserine katıldı hem de 00.00'a kadar alışveriş yaptılar." dedi.



Torun, tüketiciye ve perakendeciye önemli bir hizmet sunan bugünlerin ülke ekonomisine de değer kattığını anlatarak, son iki yıldır olduğu gibi etkinliği Efsane bayram öncesinde düzenlediklerini ifade etti. Torun, vatandaşlar sadece alışveriş yapmakla kalmayıp çocuklarına Avrupa'nın en büyük eğlence kolonisi MOIPark'ta bayram coşkusunu yaşattığını kaydetti.



"AMERİKA'DA BLACK FRİDAY DENİLEN BİR İNDİRİM GÜNÜ VARDIR"

BMD Başkanı ve Terteks Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel de etkinlikte ürünlerin sezon fiyatlarının çok aşağısında satıldığına değindi. Tüketicileri indirimlerle şaşırttıklarını ifade eden Öncel, vitrinlerde çok farklı ve çarpıcı indirimler olduğunu kaydetti.



Öncel, "Amerika'da Siyah Cuma (Black Friday) denilen bir indirim günü vardır. İnsanlar indirim başladığı anda kapıları ve pencereleri kırarak mağazalara saldırır. Efsane İndirim Günleri, bunun Türkiye versiyonu. İnsanlar alışveriş yapmak için kapıları zorlar. Biz de burada aslında benzer bir coşkuyu yaratıyoruz. İnsanlarımıza güzel bir alışveriş hareketi yaşatıyoruz." diye konuştu.



"Efsane İndirim Günü"nün ekonomiyi canlandırmak açısından çok önemi olduğuna dikkati çeken Öncel, şunları kaydetti:



"2016 zor bir yıl oldu ve sıkıntılı geçti. Perakende sektöründeki arkadaşlarımızın da morale ihtiyacı var, bu tip etkinlikler hem perakendeci hem de ziyaretçilerimiz için önemli ve moral oluyor. Perakende sektöründe sadece BMD üye markalarında 400 bine yakın çalışan var. Bu çalışan arkadaşlarımızın en önemli geçim kaynağı maaş ve satıştan elde ettiği primler. Bunu onlar elde ettiği zaman ekonomide de hareketlenme oluyor. Onların ve tüketicinin yüzü gülüyor. İnsanlar kapış kapış tişört pantolon alıyor. Efsane İndirim Günü, ekonomide bir hareketlilik yaratıyor. Bayram öncesi aileler de çocuklarını sevindiriyor. Yakaladığımız bu ivmenin her sene katlanarak artmasını diliyoruz."



ŞARKICI MURAT BOZ KONSER VERDİ

Efsane İndirim Günü'nün gecesi, Murat Boz konseri ile tamamlandı. Murat Boz, saatler 21.30'u gösterdiğinde Mall of İstanbul'un konser alanında sahneye çıktı. Amerika'dan kısa süreliğine dönen sanatçının konseri için hayranları, günün erken saatlerinde sahne önünde beklemeye başladı ve konser saatine kadar alanı tıka basa doldurdu. Bir saat boyunca sahnede kalan sanatçının konserini yaklaşık 15 bin kişi izledi.



Murat Boz yoğun ilgi ve sevgi karşısında hayranlarına "Allah kimseyi bahtsız, sevgisiz, dostsuz ve aşksız bırakmasın." dedi. Popüler şarkılarını sevenleri için söyleyen Boz, konserini "Hayat Öpücüğü" şarkısıyla tamamladı.