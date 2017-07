Maliye LPG’deki ÖTV vurgununa son verdi

Maliye Bakanı Ağbal, motorlu taşıtların kullandığı otogazlarla, evde ve sanayide kullanılan tüpgazın ÖTV oranlarındaki düzenlemeyle ilgili, "Yaptığımız düzenleme ile her iki ürünün ÖTV’sini birbirine eşitledik." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dünkü Resmi Gazete’de hem akaryakıt sektörünü hem de ihracatçıları ilgilendiren çok önemli iki Bakanlar Kurulu kararı yayımlandığını hatırlattı.

LPG'de ÖTV oranları eşitlendi



Söz konusu kararlarla bir yandan LPG’deki ÖTV kaybının önüne geçilirken vatandaşın maliyetinin yükseltilmediğini bir yandan da ihracatçıya önemli bir destek daha verdiklerini vurgulayan Ağbal, "Hiçbir alanda vergi kaçırılmasına tahammülümüz yok. Bir yandan bu kaçakları engelleyeceğiz ama bir yandan da vatandaşımıza, sanayicimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



LPG ile ilgili alınan kararın detaylarını anlatan Ağbal, şunları kaydetti:



“Düne kadar motorlu taşıtların kullandığı otogazlarla, evde ve sanayide kullanılan tüpgazın KDV oranları aynı, ÖTV’leri farklıydı. Evlerde ve sanayide kullanılan LPG’nin ÖTV’si, otogaza göre düşük olduğu için bazı kişiler tüpgaz olarak aldığı LPG’yi otogaz olarak satıyorlardı ve bu da vergi kaybına neden oluyordu. Yaptığımız düzenleme ile her iki ürünün ÖTV’sini birbirine eşitledik. Ancak şunu vurgulamak isterim ki bu düzenleme hiçbir şekilde evlerde, mutfaklarımızda kullandığımız ve sanayide kullanılan gazın fiyatını artırmayacak. Artırmasın diye tüpgazdaki KDV’yi yüzde 18’den 8’e düşürdük. Bu sayede evlerde ve sanayide kullanılan gazın fiyatında vergiden kaynaklı bir artış olmayacak ama kimse de LPG üzerinden vergi kaybına neden olamayacak. Düzenleme, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.”



İHRACATÇILARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ



Maliye Bakanı Naci Ağbal, diğer bir kararla da ihracatçılara verilen desteği biraz daha artırdıklarını söyledi.



Gerek teşvikler gerekse de mevzuat eliyle her alanda ihracatçıyı desteklediklerini belirten Ağbal, “Daha önce yaptığımız bir düzenleme ile ihraç malı taşıyan tırlara yurt dışına çıkarken 550 değil, 900 litre akaryakıtı ÖTV ve KDV’siz alabilme imkanı getirmiştik ancak bu uygulamanın geçerli olduğu sınır kapıları sınırlıydı. Şimdi bu Bakanlar Kurulu kararı ile bu kapıların sayısını artırdık. Bu da taşıma maliyetlerini önemli oranda düşürecek.” dedi.



Bakan Ağbal, ihraç malı taşıyan tırların ÖTV ve KDV’siz akaryakıt alabileceği sınır kapılarında ilgili şartları taşıyan akaryakıt istasyonları yok ise bir an önce kurulacağını belirterek, “Şu anda birçok kapımızda gerekli şartları taşıyan istasyonlarımız zaten var. Olmayanlarda da istasyonlar derhal kurulacak ve genel güvenlik önlemleri alınacak. Böylece ihracatçımız bu kapılardan da ÖTV ve KDV’siz akaryakıt alabilecek.” diye konuştu.



ÖTV ve KDV’siz akaryakıt alınabilecek kapılara ilişkin de bilgi veren Ağbal, “Şu anda İstanbul, Mersin, Ağrı, Çanakkale, İzmir Çeşme, Edirne ve Tekirdağ’daki kapılarımızda bu imkan sunuluyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ardahan, Iğdır, Van, Artvin, İzmir Alsancak, Kocaeli, Giresun, Hatay, Sakarya, Samsun, Trabzon, Yalova ve Zonguldak’taki sınır kapılarımızda da ihraç malı taşıyan tırlarımıza ÖTV ve KDV’siz akaryakıt alma imkanı sunacağız." ifadelerini kullandı.