Maliye Bakanlığında yangın: 1 ölü

El Salvador'da, Maliye Bakanlığına ait bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Bakanlık binasının alt katlarından birinde mesai saatlerinde başlayan yangın, hızla üst katlara da sıçradı.



Binadaki çok sayıda kişinin yaklaşık 2 saat mahsur kaldığı yangında, 1 kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.



Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 25 kişinin ise tedavi için başkent San Salvador'daki hastanelere sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.



İtfaiye ekibinin yangını kontrol altına aldığı vurgulandı.



Acil servis sözcüsü Carlos Fuentes, binadan en az 50 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.



Fuentes, yangının çıktığı 8 katlı binanın 5'inci ve 6'ncı katından atlayan kişilerin hayatta olduğunu ifade etti.



Öte yandan yerel basın, yangının, binanın klima sistemindeki elektrik arızasından çıkmış olabileceği üzerinde durulduğunu aktardı.