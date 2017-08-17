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17 Ağustos 2017 11:03 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2017 11:51

Maliye Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Maliye Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Etiketler: soruşturmaoperasyonmaliye bakanlığıfetö


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