Mali'deki BM Barış Gücü misyonuna ikinci saldırı: 7 ölü

BM'nin Mali'deki Barış Gücü misyonlarına ikinci kez silahlı saldırı yapıldı. Timbuktu'daki saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM), Mali'deki Barış Gücü misyonlarına (MINUSMA) ikinci kez gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.



BM'den yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Timbuktu kentindeki Barış Gücü misyonuna kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 5'i Malili güvenlik görevlisi, biri jandarma ve biri sivil olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, 5 kişinin yaralandığı olayda, 6 saldırganın da etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



MINUSMA'nın Mopti bölgesindeki Douentza kentindeki kampına da dün kimliği belirsiz silahlı gruplarca saldırı düzenlenmiş, olayda biri Mali diğeri BM Barış Gücü'nde görevli iki askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.