Mali'de düşen BM helikopteri

Kazada helikopterdeki iki pilotun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mali'de düşen Birleşmiş Milletler'e ait helikopterin iki pilotunun öldüğü belirtildi.



Mali'deki BM İstikrar Misyonu'ndan (MINUSMA) yapılan açıklamada, "teknik arıza" nedeniyle düşen helikopterdeki iki Alman pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.



BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Mali'deki MINUSMA'ya ait bir helikopterin dün ülkenin kuzey doğusundaki Gao bölgesinde düştüğünü kaydetmişti.