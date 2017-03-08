Mali bağımsızlık savaşı içindeyiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, mali açıdan kulübün adeta kurtuluş savaşı verdiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Dedeman Otel'de düzenlenen mart ayı divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, camianın bu savaşta birlik beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Galatasaray Kulübü olarak bir kurtuluş savaşı içindeyiz. Mali bağımsızlık savaşı içindeyiz. Bu savaşa inandığım için elimi, bedenimi, kafamı bu savaşın altına koydum. Ben bu savaşa inandığım için 80 milyon lira kasa kolaylığı sağladım. İnandığım için 200 küsur milyon lira kefalet imzası taşıyorum. Hepinizin arkamda durmasını istiyorum." dedi.



Özbek, Riva ve Florya arsalarıyla ilgili projede bilgi kirliğiliğinin olduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"Geçen sene 22 Ekim'de genel kurulda çok net, şeffaf bir şekilde ne yapmak istediğimi anlattım. Geldiğimiz durumu da anlattım. 'Son kurşunumuz.' ifadesini kullandım o gün. Kasasında 5 kuruş geliri kalmamış bir spor kulübünün ne yapması lazım? Sunduğum proje kabul edildi. 'Bu bir arsa satışı değil.' demiştim. Bu bir gayrimenkul geliştirme projesi. Bizim buna ihtiyacımız var. Muhatap olduğumuz firma Emlak Konut. İşin sonunda ortaya çıkacak karın yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'un. Değerli Galatasaraylılar, yaptığım işten dolayı çocuklarımı, bütün sülalemi sorumluluk altına almak üzere hareket ediyorum. Hiçbir şekilde Galatasaray'ın kılına zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Hala 'şu kadar paraya sattı.' diyorlar. Galatasaray'ı zor günlerden çıkarmak istiyorum. Zoru gördüğü zaman kaçan, terk eden bir karakterim yok. Söz verdiğim şeyleri de sonuna kadar sürdüreceğim. 'Çamur at, izi kalsın.' sevdasından vazgeçilsin. Beklentim, hep beraber tek yumruk olmaktır."



ELEŞTİRİLERE CEVAP



Dursun Özbek, divan kurulunda söz alan eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Helvacı ve Taner Aşkın'ın konuşmalarına cevap verdi.



Helvacı, konuşmasında mali açıdan zararların net bir şekilde söylenmesini ve yeni bir tüzükle zarar veren kişilerin belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Söz alan Özbek, Helvacı'ya konuşması için teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Banka borcumuz 437 milyon liradır. Bazı kapattığımız hesaplar döviz krediliydi. Kur farkıyla ilgili risklerimiz düştü. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını oluşturmaktır hedefimiz. Zararlarımız 40 küsur milyon lira civarında dernek hesaplarında. Bu zararın 12-13 milyon lirası basketboldan geliyor. Avrupa Ligi'ne katılınca bütçe arttı. 37 milyon lira faiz ve kur farkından geliyor. Bu böyle devam edemez. Mehmet Helvacı söyledi, kim zarar veriyorsa ben bu uygulamayı kendi dönemimden başlamak üzere tüzükte hazırlayacağım."