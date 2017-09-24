Malatyaspor, Karabük'te "Altın" buldu

Süper Lig'in 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-2 yendi.

14. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan Chebake'nin ceza sahasına gönderdiği taç atışında Boutaib'in kafayla vurduğu topu kaleci Rybka kornere çeldi.



15. dakikada konuk takım mücadelede öne geçti. Sağdan Aytaç Kara'nın kullandığı kornerde altıpas gerisine iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



24. dakikada gelişen Kardemir Karabüksporatağında Tanase'nin penaltı noktası üzerinde gönderdiği topla buluşan Bliznichenko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



36. dakikada ev sahibi takımda kazanılan serbest vuruşta Grozav'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Papp kafayla vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.



39. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Dening'in ceza sahası içine ortaladığı meşin yuvarlağa Adem Büyük altıpas gerisinde bekletmeden vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-2



45+2. dakikada Malatya temsilcisi, bir gol daha buldu. Boutaib ile gelişen hızlı atakta Kardemir Karabükspor savunmasından seken topu ceza sahası yayı içinde kontrol eden Eren Tozlu, kaleci Rybka'yı geçtikten sonra topu filelere yolladı: 0-3



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



55. dakikada Kardemir Karabükspor, penaltı kazandı. Grozav'ın ceza sahası içindeki pasında hakem Serkan Tokat, Evkur Yeni Malatyasporlu Aytaç Kara'nın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 56. dakika topun başına geçen Yatabare'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3



61. dakikada ev sahibi takımda Torje'nin kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Papp'ın kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.



66. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un hızlı gelişen atağında Eren Tozlu pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Dening'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top kalenin üzerinden auta gitti.



84. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan faulde topun başına geçen Torje'nin doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 2-3



89. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Dia'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Murat Yıldırım'ın geriye çıkardığı topa altıpas gerisindeki Eren Tozlu vuramadı. Kardemir Karabükspor savunmasının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağa son olarak Boutaib vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-4



Karşılaşma konuk takımın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan



Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Gaman, Dany, Ibanez (Dk. 46 Traore), Bliznichenko, Ceyhun Gülselam, Grozav, Tanase (Dk. 46 Torje), İlhan Depe (Dk. 68 Barış Başdaş), Yatabare



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Aytaç Kara, Dening (Dk. 73 Dia), Adem Büyük (Dk. 80 Murat Yıldırım), Eren Tozlu (Dk. 90 Mina), Boutaib



Goller: Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 39 Adem Büyük, 45+2 Eren Tozlu, Dk. 89 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 56 Yatabare (Penaltıdan), Dk. 84 Torje (Kardemir Karabükspor)



Sarı kartlar: Dk. 49 Dany, Dk. 85 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 85 Yalçın Ayhan, Dk. 86 Ertaç Özbir (Evkur Yeni Malatyaspor)