Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Malatya'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan, aralarında eski emniyet müdürü, komiser ve polislerin bulunduğu 6 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan, aralarında eski emniyet müdürü, komiser ve polislerin bulunduğu 6 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü Erol Keskinkılıç, eski Komiser Rıfat Yarar, eski polis memurları Mustafa Barış, Mustafa Kuru, Ömer Faruk Selen ve Murat Çalışkan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıktı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen sanıklardan Keskinkılıç, Yarar ve Kuru'ya 7,5 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların hükümle tutukluluk hallerinin devamında karar kılındı.



Eski polis memurları Barış, Selen ve Çalışkan'a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezaları verilerek, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.