Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar

Malatya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti'nin de bulunduğu 27 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada 27 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen ve dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 27'si tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın beşinci duruşmasının öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti, bazı tanıkları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlemek istedi ancak yaşanan teknik problem nedeniyle sanıklar dinlenemedi.



Daha sonra mahkeme başkanı İzzettin Duman, cumhuriyet savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu. Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.



Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya yaklaşık 2 saat ara verdi.



Mahkeme Başkanı Duman, ara kararda gelecek celsede havacı tanıkların dinlenmesine, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.