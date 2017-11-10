Malatya merkezli suç örgütü operasyonu

Malatya ve Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet ve silahla yaralama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



Malatya ve Ankara'da belirlenen 12 adrese düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "silahla kasten öldürme", "silahla yaralama" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise daha önce aynı suçtan tutuklandığı belirtildi.



Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 115 mermi, 35 av tüfeği kartuşu, bir plastik cop, çok sayıda doküman ve bir sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.