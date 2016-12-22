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22 Aralık 2016 16:32 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2016 16:37

54 FETÖ'cünün mal varlığına el konuldu

FETÖ soruşturması kapsamında, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile gazeteci Bülent Keneş'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

54 FETÖ'cünün mal varlığına el konuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan örgütün yöneticilerinden Cevdet Türkyol ve Abdullah Aymaz ile kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Bülent Keneş, Bülent Korucu, Ali Ünal, Ahmet Turan Alkan, Mümtaz Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.


Kaynak: AA

Etiketler: mal varlığıfetözaman gazetesiekrem dumanlısoruşturma


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