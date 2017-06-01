Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Zoran Zaev'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetine güven oylamasında 62 "evet", 44 "hayır" oyu çıktı.

Makedonya'da kurulan koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu aldı.



Ülkede 11 Aralık 2016'da yapılan genel seçimde ikinci olan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) genel başkanı Zoran Zaev'in başbakan olarak görev aldığı yeni kabinenin güven oylamasında 62 milletvekili "evet", 44 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 5 milletvekili de çekimser kaldı.



Zaev tarafından açıklanan ve SDSM, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI) ile Arnavutlar İçin İttifak siyasi oluşumlarının kurduğu yeni hükümette Devlet Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Koço Angyuşev, Siyasi Sistem ve Toplumlararası İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığına Hazbi Lika, Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcılığına da Bujar Osmani getirildi.



Kabinenin diğer üyeleri ise şöyle:



"Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Eğitim ve Bilim Bakanı Renata Treneska Deskovska, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugarevski, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Lupço Nikolovski, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska, Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Damjan Mançevski, Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, Çevre ve Alan Planlama Bakanı Sadulla Duraku, Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi, Adalet Bakanı Bülent Salihu, Yerel Yönetim Bakanı Suhejl Fazliu, Sağlık Bakanı Arben Taravari ile Devlet Bakanları Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Adnan Kahil, Robert Popovski, Edmond Ademi, Samka İbraimovski, Zoritsa Apostolovska, Zoran Şapuriç ve Ramiz Merko."



Zaev mecliste yaptığı konuşmada, yalnızca vatandaşların çıkarına görev yapacağını ifade ederek, herkese birlikte çalışma çağrısında bulundu.



Yunanistan ile isim sorununu muhalefet ile görüşerek çözmeye çalışacaklarını kaydeden Zaev, son sözü halkın referandumda vereceğini söyledi.



Ülkeye çokça yabancı yatırım sözü veren Zaev, yeni bir dönemin başladığını belirtti.



Başbakan Zaev, 27 Nisan'da mecliste yaşanan olaylara ilişkin, "Hepimiz adına 27 Nisan ağır bir durum. Bir daha hiçbir zaman tekrarlanmayacağı mesajını verelim. Dürüstçe, bölünmek için değil birlik olmak için çalışmaya niyetimiz var. Vatandaşların ve ortak Makedonya'mızın çıkarları için birlikte çalışalım." diye konuştu.



BEŞ AYDAN FAZLA HÜKÜMET KURAULAMADI



Makedonya'da, 11 Aralık 2016'da yapılan erken genel seçimin üzerinden beş aydan uzun bir süre geçmesine rağmen hükümet kurulamamış, seçimde hiçbir partinin meclis çoğunluğunu elde edememesi, ülkede yıllardır süren siyasi krizi daha da derinleştirmişti.



Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, ilk olarak seçimi az farkla kazanan Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Nikola Gruevski'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Gruevski öngörülen yasal süre içinde bunu gerçekleştirememişti.



Ülkede yaşayan Arnavutlar için bazı haklar talep eden ve hükümet kurma çalışmalarında ortak hareket etme kararı alan Arnavut siyasi partilerin oluşturduğu platform ise sandıktan ikinci çıkan SDSM ile uzlaşmıştı.



SDSM lideri Zoran Zaev, mecliste çoğunluğu sağladığına dair milletvekili imzalarını Cumhurbaşkanı İvanov'a teslim etse de söz konusu Arnavut platformunun ülke dışında kurulduğunu ve Makedonya yasalarını ihlal ettiğini savunan İvanov, hükümet kurma görevini uzun süre Zaev'e vermemişti.



Son olarak 27 Nisan'da, ülkedeki Arnavut partilerinden BDI mensubu Milletvekili Talat Caferi'nin meclis başkanlığına seçilmesi üzerine mecliste olaylar çıkmıştı. Meclise giren maskeli bir grup, milletvekillerini ve gazetecileri rehin almıştı. Olaylarda aralarında milletvekili, gazeteci ve polislerin de bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.



Ardından 17 Mayıs'ta Zaev Makedonya'nın birliğini, egemenliğini, toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, çok etnikli yapısını ve anayasal düzenini koruyacaklarına dair güvence verdiklerini ifade etmiş, Cumhurbaşkanı İvanov'dan hükümeti kurma görevini almıştı.