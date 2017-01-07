Bursa'da mahsur kalan diyaliz hastasını AFAD kurtardı

Bursa'da diyaliz hastası bir kişi, yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldığı evinden AFAD ekiplerince alınarak hastaneye ulaştırılması sağlandı.

Alınan bilgiye göre, Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesi Karaağaç mevkisinde oturan diyaliz hastası Hüseyin Karagöz (68), yoğun yağışın ardından evinden çıkamayınca, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Söz konusu adrese giderken yolda kalan sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım talep etti.



Bunun üzerine AFAD ekipleri "8x8 Amfibik" araçla güçlükle gidebildikleri evden Karagöz'ü alarak 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdı.



Karagöz'ün, ambulansla götürüldüğü hastanede tedavisinin yapıldığı öğrenildi.