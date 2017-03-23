'Mahrem imamlar' iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında "Mahrem imamlar" iddianamesi tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında "Mahrem imamlar" iddianamesi tamamlandı. İddianamede, 76 sivil "mahrem imam" ile örgüt üyesi 81 askeri personelin, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.



"F-16 PİLOTLARININ NEREDEYSE TAMAMI FETÖ ÜYESİ"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "Mahrem imamlar" iddianamesinde, terör örgütünün, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı yapılanmasını çok ciddiye aldığı vurgulanarak son yıllarda F-16 pilotu olan subayların neredeyse tamamının örgüt üyesi oldukları tespiti yapıldı.



"MAHREM YAPILANMA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "Mahrem imamlar" iddianamesinde, terör örgütünün özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması" gözler önüne serildi. Yapılanmada, komutanlığın Ankara bölge sorumlusu altında bir müdürü, bu müdüre bağlı müdür yardımcıları, müdür yardımcılarına bağlı öğretmen gruplarının bulunduğu saptandı.



"ÖRGÜT ÜYELERİNİN "SHU" ADLI PROGRAMLA KONUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKTI"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "Mahrem imamlar" iddianamesinde, mahrem yapılanma içindeki müdürlerin tablet ve telefonlarına "panik buton" adında bir uygulama yüklendiği, bu butona basınca cihazın tüm hafızasının silindiği, bilgilerin geri getirilemediği, müdürlerin bir dönem kullandıkları "shu" adlı program üzerinden şifreleme yapmadan çok rahatça konuştukları ortaya çıktı.